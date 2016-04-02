Галлиани: «Такую зарплату, как у Ибрагимовича, «Милан» просто не в состоянии платить»

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани отреагировал на информацию СМИ, что нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович может присоединиться к «россонери» в период летнего трансферного окна.

«Зарплаты, которые получают Ибрагимович и подобные ему игроки, «Милан» просто не в состоянии платить.

Правда состоит в том, что раньше все ставили себе цель попасть в Серию А, а сейчас игроки рассматривают ее в виде временной стоянки на пути к большим деньгам», – отметил Галлиани.