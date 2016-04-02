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    Галлиани: «Такую зарплату, как у Ибрагимовича, «Милан» просто не в состоянии платить»

    Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани отреагировал на информацию СМИ, что нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович может присоединиться к «россонери» в период летнего трансферного окна.

    «Зарплаты, которые получают Ибрагимович и подобные ему игроки, «Милан» просто не в состоянии платить.

    Правда состоит в том, что раньше все ставили себе цель попасть в Серию А, а сейчас игроки рассматривают ее в виде временной стоянки на пути к большим деньгам», – отметил Галлиани.

    Источник: Football Italia

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    02.04.2016 17:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 2 апреля 2016, 18:44

      А в кредит или бартером макаронами,уши то у Златана ого-го каких размеров..

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