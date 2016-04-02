Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ливерпуль» может ударить по чемпионским амбициям «Тоттенхэма»

    В матче 32-го тура чемпионата Англии сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». «Шпоры» продолжают вести борьбу за золотые награды чемпионата, в то время как красные занимают девятое место в турнирной таблице и особых турнирных задач не преследуют.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:30. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.04.2016 19:00
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 апреля 2016, 21:54

      Что он и сделал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      denis_klevtsoff 2 апреля 2016, 19:48

      Тотенхем по стабильнее

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Den4ik111 2 апреля 2016, 19:37

      Врятли... Ливер Тотенхем 1:2

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 2 апреля 2016, 13:21

      Может и ударит!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      IAmZlatan 2 апреля 2016, 09:29

      обе забьют - жб ставка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      gusar777 2 апреля 2016, 08:56

      Не только может, но и обязательно это сделает сегодня...Мой прогноз 2:1...Всем добра!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11