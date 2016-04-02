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    Ван Гаал: «Команду не построить за один год»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал ответил на недавнее заявление Алекса Фергюсона, который вступился за голландского специалиста.

    «Фергюсон прав, я соглашаюсь с ним. Когда ты становишься у руля команды после такого великого тренера, как Фергюсон, то ожидания от твоей работы очень высоки.

    Но вспомните, как тяжело было Фергюсону в «МЮ» в первые четыре года. Команду не построить за один год, это длительный процесс. У нас есть шансы пробиться в тройку, а также мы можем выиграть Кубок Англии», — сказал он.

    Источник: Daily Star

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    02.04.2016 07:24
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +367

      gigs84 2 апреля 2016, 22:03

      Маур и за год должен всех надрать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12314

      Вомбат 2 апреля 2016, 12:36

      Берите пример с Бердыева, господа. Два года максимум.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 2 апреля 2016, 11:52

      СОГЛАСЕН ЧТОБ ДОВЕСТИ КЛУБ ДО НУЖНОГО СОСТОЯНИЯ НУЖНО ТРУДИТСЯ НЕ ОДИН ГОД!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 2 апреля 2016, 11:20

      Да?А вот у Раньери вышло как-то!)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3

      daf105 2 апреля 2016, 10:53

      да уже два года

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1046

      kosmonaft 2 апреля 2016, 10:20

      скажи это бердыеву

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 2 апреля 2016, 10:13

      А развалить можно за год!

      1
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      Рейтинг: +12

      Lord1993 2 апреля 2016, 10:00

      Уже два года

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 2 апреля 2016, 09:11

      отмазки ха-ха

      0
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 2 апреля 2016, 09:03

      Вообще-то ты уже 2 года в МЮ...

      1
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