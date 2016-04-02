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    Месси подарил дочерям Обамы футболки со своим автографом

    Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси сделал подарок дочерям президента США Барака ОбамыМалии и Саше.

    Ранее во время своего визита в Аргентину Обама рассказал журналистам о желании своих дочерей встретиться с Месси, который в те дни находился со своей сборной в Чили, где проходил матч отбора на ЧМ-2018.

    Месси подарил Малии и Саше футболки сборной Аргентины с их именами и номером десять, под которым выступает нападающий «Барселоны».

    Источник: Twitter

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    02.04.2016 01:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +73

      тигр 102 29 июня 2016, 16:56

      сам ты гномик

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