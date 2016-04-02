Месси подарил дочерям Обамы футболки со своим автографом

сам ты гномик
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси сделал подарок дочерям президента США Барака Обамы – Малии и Саше.
Ранее во время своего визита в Аргентину Обама рассказал журналистам о желании своих дочерей встретиться с Месси, который в те дни находился со своей сборной в Чили, где проходил матч отбора на ЧМ-2018.
Месси подарил Малии и Саше футболки сборной Аргентины с их именами и номером десять, под которым выступает нападающий «Барселоны».
[SELECCIONADOS] #Messi les envió dos camisetas de @Argentina a las hijas de Obama (@POTUS) https://t.co/e0KPtvwDzH pic.twitter.com/imDk42twIx— Selección Argentina (@Argentina) 1 апреля 2016 г.