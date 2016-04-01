Ташуев: «Павлюченко может сыграть с «Амкаром»

Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев прокомментировал состояние здоровья нападающего команды Романа Павлюченко, который последний раз выходил на поле 1 ноября.

«Павлюченко готовится со всеми к матчу с «Амкаром». А появится ли на поле футболист, покажет только игра. Могу сказать, что в заявке Роман точно будет», — сказал Ташуев.

Напомним, что 2 апреля «Кубань» дома сыграет с «Амкаром». Встреча пройдет в рамках 22-го тура РФПЛ. Начало матча в 17:00 по московскому времени.