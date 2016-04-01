Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ташуев: «Павлюченко может сыграть с «Амкаром»

    Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев прокомментировал состояние здоровья нападающего команды Романа Павлюченко, который последний раз выходил на поле 1 ноября.

    «Павлюченко готовится со всеми к матчу с «Амкаром». А появится ли на поле футболист, покажет только игра. Могу сказать, что в заявке Роман точно будет», — сказал Ташуев.

    Напомним, что 2 апреля «Кубань» дома сыграет с «Амкаром». Встреча пройдет в рамках 22-го тура РФПЛ. Начало матча в 17:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.04.2016 13:12
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 1 апреля 2016, 17:19

      Лучшего запасного,чем я они бы не нашли
      Я бы даже не просился выпустить меня на поле.
      А что?
      Бабло и так капает))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11