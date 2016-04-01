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    Ходжсон: «Варди не растратит все силы в сборной к 31 году, как некоторые»

    Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон оценил перспективы нападающего «Лестера» Джейми Варди в национальной команде.

    «Его главная задача сейчас – привести «Лестер» к победе в АПЛ, а если он сохранит нынешнюю форму, то я уверен, что мы еще долго будем видеть его в футболке сборной.

    Ему 29 лет, так что в сравнении с другими его нельзя назвать молодым, но он очень, очень молод в смысле своей карьеры на высоком уровне. Он очень здоровый парень.

    Он не растратит все силы к 31–32 годам, как некоторые, кто к такому возрасту проводит уже по 14 лет в сборной. В 31 год у Джейми будет всего пять лет выступлений в национальной команде», – сказал Ходжсон.

    Источник: The Sun

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    01.04.2016 00:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 1 апреля 2016, 09:11

      на борьбу за выживание в следующем сезоне апл хватит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 1 апреля 2016, 08:23

      Если Варди будет столько играть, то сил у него не останется. А в следующем сезоне - матчи за сборную + Лига Чемпионов.

      1
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 1 апреля 2016, 08:15

      Ещё годик,может даже меньше и сдуется он!!!!!И забудут про него!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 1 апреля 2016, 07:23

      В отличие от Кокорина да!!!

      1
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      Рейтинг: +89

      Rash0559 1 апреля 2016, 05:20

      Варди хорош!

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