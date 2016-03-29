Бубнов: «В стартовом матче с Англией сыграет 90 процентов тех, кто выйдет в основе с французами»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал предстоящий поединок между сборными Франции и России.

«В информативном плане для Слуцкого это будет хороший поединок, который прояснит ключевые вопросы: как наша сборная выглядит на фоне фаворита, на что она вообще может претендовать на Евро? На оставшемся подготовительном отрезке – это наш самый серьезный соперник. Слуцкий сказал, что в Париже выставит полностью первый состав, а, значит, процентов на 90 он будет таким же в стартовой игре турнира с англичанами.

В первую очередь стоит смотреть на тех, кто пропускал матч с Литвой. Помимо армейцев это Олег Кузьмин, Юрий Жирков, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Игорь Денисов. Последний нездоров, так что сыграет кто-то из состава с Литвой – Глушаков или Дмитрий Тарасов. Остальные в большинстве своем должны выйти на поле», – сказал Бубнов.