Посол Франции: «Матч с Россией будет последней репетицией перед ЧЕ-2016»

Чрезвычайный и полномочный посол Франции в России Жан-Морис Рипер сообщил, что для французов товарищеский матч с Россией станет последней репетицией перед чемпионатом Европы-2016.

«Франция очень серьезно подошла к мерам безопасности. На предстоящей встрече будет отрабатываться система безопасности, которая будет применяться во время Евро. Безопасность зрителей и участников – это, несомненно, приоритет. Я буду на матче вечером и с нетерпением жду его. Для нашей сборной это важная игра, так как это будет последняя репетиция перед чемпионатом Европы. Но главное, что это будет первая игра национальной команды на «Стад де Франс» после ужасных терактов там в ноябре прошлого года.

Очень рад, что матч посетят российские чиновники, в частности министр энергетики Александр Новак и, возможно, министр спорта Виталий Мутко. Уверен, это будет очень эмоциональная и по-настоящему дружественная встреча. Хотя я надеюсь, что Франция одержит победу», – сказал Рипер.

Напомним, что игра состоится сегодня в 22:00.