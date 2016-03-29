Читатели «Бомбардира» не верят в сборную России

По итогам голосования, которое проходило на страницах «Бомбардира», можно с уверенностью сказать, что читатели не верят в сборную России в предстоящем во вторник товарищеском матче на выезде против сборной Франции.

Более половины проголосовавших считают, что сборная Франции слишком сильна для нынешней российской сборной (56%). При этом, меньше всего голосов собрал пункт, предусматривающий вязкую игру и сухой результат (8% голосов). Примерно равно распределились голоса читателей, которые верят в ничейный результативный счет, а также в победу сборной России (18% и 17% соответственно).