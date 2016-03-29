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    Восемь президентов «Барселоны» поприсутствуют на церемонии прощания с Кройффом

    На церемонии прощания с экс-форвардом «Барселоны» Йоханом Кройффом, которая пройдет накануне домашнего поединка 31-го тура Примеры с «Реалом», будут присутствовать восемь ныне здравствующих президентов сине-гранатовых.

    Агусти Монтал, Раймон Карраско, Хосеп Луис Нуньес, Жоан Гаспар, Энрик Рейна, Жоан Лапорта, Сандро Россель и Хосеп Мария Бартомеу подтвердили, что посетят матч.

    Напомним, легендарный голландец ушел из жизни 24-го марта на 69-м году жизни по причине рака легких. Его похороны состоялись днем позже в столице Каталонии в узком семейном кругу.

    Матч «Барселона» – «Реал» состоится второго апреля.

    Источник: ФК «Барселона»

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    29.03.2016 00:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 марта 2016, 01:05

      Выдающийся был игрок, по мне так посильнее и поумнее разных зиданов.

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