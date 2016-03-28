Снайперы будут охранять Россию и Францию во время матча

Во время матча Франция – Россия, который состоится 29 марта на стадионе «Стад де Франс», будут работать снайперы и элитные подразделения полиции. Снайперы расположатся вокруг стадиона, а полиция внутри арены. Об этом сообщил один из руководителей парижской полиции Лоран Симонин.

Напомним, 13 ноября 2015 года у стадиона «Стад де Франс» прогремели три взрыва. Кроме того, в Париже произошла серия терактов, в результате чего погибли 130 человек. 22 марта взрывы прогремели в Брюсселе, где также не обошлось без жертв – 34 погибших по предварительным данным.

В связи с этим во французской столице усилены меры безопасности. Гостиницу сборной России охраняют вооруженные люди.