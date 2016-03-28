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    «ПСЖ» видит замену Ибрагимовичу в лице Марсьяля

    Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль попал под пристальное внимание «ПСЖ», сообщает Le 10 Sport. Парижане видят в 20-летнем игроке замену Златану Ибрагимовичу, который покинет клуб по завершении текущего сезона. Отметим, что одним из клубов, в котором может продолжить карьеру 34-летний швед, является как раз-таки «МЮ».

    Также ранее сообщалось, что покинуть Париж может и еще один игрок линии нападения Эдинсон Кавани, который не слишком доволен своей ролью в команде.

    В нынешнем сезоне Марсьяль принял участие в 46-ти матчах во всех турнирах, забил 13 голов и сделал три результативных передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.03.2016 01:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +47

      Deadpool_mazafaka_biz 28 марта 2016, 06:00

      это вряд ли

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