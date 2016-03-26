«Арсенал» нацелился на Милика

«Арсенал» планирует приобрести нападающего «Аякса» Аркадиуша Милика. Сообщается, что футболист является главной трансферной целью «канониров» во время летнего трансферного окна. Кроме того, в услугах футболиста заинтересован ряд европейских топ-клубов, однако именно лондонский клуб возглавляет гонку за польским форвардом.

По данным Transfermarkt, стоимость Милика оценивается в семь миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Аякс» в Эредивизие 25 матчей, в которых забил 16 голов.