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    Энди Коул: «Надеюсь, что «Манчестер Юнайтед» возглавит Гиггз»

    Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул надеется на то, что новым наставником команды станет его бывший партнер по команде Райан Гиггз, а не Жозе Моуринью, которого СМИ считают наиболее вероятным сменщиком Луи ван Гаала.

    «Было бы здорово увидеть Гиггза в этой роли. Понятно, что будет сложно. Ведь это «Манчестер Юнайтед». Тут привыкли к победам. «МЮ» был на вершине Европы, всегда боролся за трофеи. Но Гиггзу нужно дать шанс. Ему потребуется время как и любому другому тренеру. Но он должен проделать хорошую работу», – сказал англичанин.

    Источник: Skysports

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    26.03.2016 09:48
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