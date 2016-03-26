Болельщики «Валенсии» «бросили в огонь» Гари Невилла

Болельщики «Валенсии» на прошедшем в городе фестивале огня «Лас Фальяс» бросили в огонь чучела владельца клуба Питера Лима, главного тренера Гари Невилла, директора Лэйхун Чан и экс-наставника Нуну Эшпириту Санту.

Помимо чучел руководства и наставников «летучих мышей», в костер также отправились чучела премьер-министра Испании Мариано Рахоя, Папы Римского и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Отметим, что фестиваль огня символизирует избавление от старого и надежду на светлое будущее.