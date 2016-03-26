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    Болельщики «Валенсии» «бросили в огонь» Гари Невилла

    Болельщики «Валенсии» на прошедшем в городе фестивале огня «Лас Фальяс» бросили в огонь чучела владельца клуба Питера Лима, главного тренера Гари Невилла, директора Лэйхун Чан и экс-наставника Нуну Эшпириту Санту.

    Помимо чучел руководства и наставников «летучих мышей», в костер также отправились чучела премьер-министра Испании Мариано Рахоя, Папы Римского и канцлера Германии Ангелы Меркель.

    Отметим, что фестиваль огня символизирует избавление от старого и надежду на светлое будущее.

    Источник: AS

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    26.03.2016 01:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +128

      shmag 26 марта 2016, 11:41

      а Папу за что?)

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