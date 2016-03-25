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    «Мегафон» стал генеральным партнером РФС

    Компания «Мегафон» стала главным партнером РФС. Контракт между организациями подписан до конца чемпионата мира-2018.

    «Хотел бы выразить благодарность «Мегафону». Политика РФС заключается в том, чтобы партнерами были абсолютно рыночные компании, имеющие авторитет на рынке. Это не просто поддержка, а высокий стандарт совместной организации.

    Этот контракт подразумевает не только перечисление денег, мы будем работать над улучшением сервиса, широким спектром дополнительных услуг, которыми смогут воспользоваться болельщики. Мы хотим вернуть футболу звание спорта номер один, поднять массовый спорт», – сказал президент РФС Виталий Мутко.

    Источник: ТАСС

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    25.03.2016 15:33
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