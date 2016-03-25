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    «МЮ» предложит Ибрагимовичу двухлетний контракт с годовым окладом в 12 миллионов

    «Манчестер Юнайтед» планирует усилить ряды нападающим «ПСЖ» Златаном Ибрагимовичем. Сообщается, что «красные дьяволы» намерены предложить шведскому форварду двухлетний контракт с недельным окладом в 250 тысяч фунтов. Таким образом, годовая зарплата футболиста составит 12 миллионов фунтов.

    Напомним, контракт Ибрагимовича с «ПСЖ» истекает в июне 2016 года, и он может стать свободным агентом. В нынешнем сезоне швед провел за парижан в Лиге 1 25 матчей, в которых забил 27 голов.

    Источник: Daily Star

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    25.03.2016 12:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +58

      Rash_0559 25 марта 2016, 16:17

      Пускай пробует свои силы в Англии, интересно ))

      0
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      Рейтинг: +284

      Kano 25 марта 2016, 13:57

      Пишут что Челси уже предложил контракт с годовой з/п 14 млн фунтов.

      0
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      Рейтинг: +352

      mauxa > Kano 25 марта 2016, 14:40

      А из Китая клуб предложил 75... на днях писали.. но это не значит что он пойдёт туда где больше заплатят)))

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      Рейтинг: +1927

      Romio-xxx 25 марта 2016, 13:47

      Так то получается,что он уже свободный агент и его любой клуб может бесплатно взять,точнее тот,который зарплату "привлекательную" предложит.

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      Рейтинг: +128

      shmag 25 марта 2016, 12:59

      Ибре самое то

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