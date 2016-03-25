«МЮ» предложит Ибрагимовичу двухлетний контракт с годовым окладом в 12 миллионов

«Манчестер Юнайтед» планирует усилить ряды нападающим «ПСЖ» Златаном Ибрагимовичем. Сообщается, что «красные дьяволы» намерены предложить шведскому форварду двухлетний контракт с недельным окладом в 250 тысяч фунтов. Таким образом, годовая зарплата футболиста составит 12 миллионов фунтов.

Напомним, контракт Ибрагимовича с «ПСЖ» истекает в июне 2016 года, и он может стать свободным агентом. В нынешнем сезоне швед провел за парижан в Лиге 1 25 матчей, в которых забил 27 голов.