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    Мать Гутьерреса: «Ньюкасл» ужасно поступил с моим сыном»

    Мать полузащитника «Депортиво» Хонаса Гутьерреса Моника Монторе рассказала о том, как к ее сыну относились в «Ньюкасле».

    «Я была так удручена из-за того, что сделали с Хонасом, что хотела совершить самоубийство перед воротами стадиона «Ньюкасла». Намеревалась оставить после себя письмо, описывая там ужасное обращение с моим сыном. Когда он вернулся после операции, потеряв яичко, его бросили на улицу, как паршивую собаку», – сказала она.

    Как сообщалось ранее, футболист намерен судиться с англичанами, которые исключили его из клуба после того, как узнали о серьезном заболевании Гутьерреса.

    Источник: Mundodeportivo

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    25.03.2016 08:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +244

      Grelas 25 марта 2016, 12:04

      Желаю ему отсудить у сорок все, что он просит в иске. И здоровье ему! А матери спокойствия и терпения.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 25 марта 2016, 10:44

      У мамы эмоции зашкаливают, ага, как-бы не закончилось шизофренией.

      -2
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