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    Неймар: «Хочу сыграть и на Олимпиаде, и на Кубке Америки»

    Нападающий «Барселоны» Неймар готов сыграть в составе сборной Бразилии на летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и на Кубке Америки, несмотря на то, что в его клубе недовольны таким стремлением футболиста. Напомним, что каталонцы согласны на вариант, при котором Неймар сыграет лишь во одном из этих турниров.

    «Я обсуждаю этот вопрос с соответствующими людьми, чтобы иметь возможность сыграть на Олимпийских играх и в Кубке Америки. Приоритетным всегда является желание игрока. Но это несколько иной случай, и решение зависит не только от меня. Я уже ясно дал понять, что хочу играть в двух турнирах. В данный момент вопрос обсуждается Дунгой и Луисом Энрике», — сказал бразилец.

    Источник: Mundodeportivo

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    25.03.2016 08:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -17

      -SHERLS 25 марта 2016, 09:57

      Луисом Энрике!Да кто ты такой чтобы учить НЕЙМАРА?-однажды ты уже хотел приструнить Месси-что из этого получилось-ты прекрасно знаешь,точно так же получилось и с Робиньо в Реале,совет один -если хочешь чтобы НЕЙМАР остался в Барселоне-не препятствуй его решениям,а наоборот способствуй!

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