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    Аленичев: «Интересно будет взглянуть, как «Ростов» отреагирует на быстрый гол «Спартака»

    Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев вспомнил матч своей команды против «Ростова» в первом круге чемпионата России (1:0), а также поделился мнением о том, за счет чего красно-белые могут переиграть команду Курбана Бердыева в предстоящем после паузы на матчи сборных 22-м туре Премьер-лиги.

    – В первом круге «Спартак» победил «Ростов» по-бердыевски, предельно насытив оборону. Может, следует и сейчас придерживаться той же тактики, учитывая, что она способна стать для соперника неожиданностью?

    – После того матча меня многие критиковали. Но напомню, что тогда у нас не было выбора – много травмированных, дисквалифицированных. На скамейке находилась группа молодых ребят. Нужно понимать, что наша игра в 7 или даже 8 номинальных защитников в концовке была вынужденной мерой: три очка взяли – и забыли.

    А сегодня могу уверенно сказать: подобное не повторится. Можно победить «Ростов» в куда более атакующей манере. Впрочем, пока большая часть футболистов в сборных, говорить о том, как именно мы построим игру, пока рано. Вот когда все вернутся, тогда определимся и с тактическим рисунком, и со стартовым составом.

    – Не кажется ли вам, что именно во встрече с «Ростовом» на первый план выходит фактор первого гола? Ведь если долго не забивать дончане все больше «засасывают» соперника в свой футбол…

    – На мой взгляд, тут важнее, даже не первый, а быстрый мяч. Конечно, буду очень рад, если у нас получится рано открыть счет. Интересно будет взглянуть, как ростовчане на это отреагируют – они ведь крайне редко пропускают первыми. Действуя предельно строго и дисциплинированно, эта команда ищет свой шанс на контратаках, именно они зачастую и приносят успех.

    Правда, последний матч в Перми стал исключением – «Ростов» не сумел забить. Но их оборону – одну из организованных в лиге – пройти крайне непросто. Именно поэтому хотелось бы повторения сценария встречи с «Анжи», когда Зе Луиш забил уже на 4-й минуте.

    – Дончане не напоминают кобру, которая быстро выбрасывается, жалит и сворачивается в клубочек?

    – Все знают, что такое современный «Ростов». После потери мяча его игроки, включая нападающих, моментально садятся на свою половину поля. Но у ростовчан, как у всякой команды, есть некоторые минусы, и моя задача – поговорить на этот счет со своими футболистами. Если мы сумеем использовать эти недочеты, то, думаю, и проблемы сопернику создадим, и голы забьем.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.03.2016 01:42
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 25 марта 2016, 15:05

      Харе базарить. Ясно же Ростов победит..

      -2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 25 марта 2016, 11:08

      У Ростова имеется и план Б, не зря же Спартак в первом круге еле отскочил со своим 1-0.
      А так можно вспомнить и игру с Уралом 1-2 Ростов.
      Вот жаль Канги не будет, уж он то любит премиальные за Спартак получать )))

      2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 25 марта 2016, 11:04

      Вся Россия поддержит Ростов.

      -

      Лично я в принципе уважаю все клубы, которые поднимаются несмотря на мощнейший столичный прессинг, а успехи Ростова к тому же делают наш Чемпионат значительно интереснее.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > VVM1964 25 марта 2016, 15:48

      Так я же не ЗА ВСЕХ - я только ЗА НОРМАЛЬНЫХ.
      А такие вроде тебя, понятно что за хню будут переживать.
      Вам, лузерам, обязательно нужно друг дружки держаться.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 25 марта 2016, 09:50

      Спартак выиграет с тем же счетом, с каким коней вынесли.))
      А вот ФК "Бомжевик" ждет горячий прием в Ростове))))
      их просто уничтожат!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > kniazevski 25 марта 2016, 10:59

      Cпартаковский стиль - это ходить гоголем ДО матча и прятаться ПОСЛЕ.

      5
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 25 марта 2016, 09:24

      Аленичев: – В первом круге «Спартак» победил «Ростов» по-бердыевски, предельно насытив оборону.
      ------------

      Клёво.


      Будет любопытно посмотреть столкновение двух трёхэтажных автобусов.

      Вот веселуха будет!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 25 марта 2016, 08:55

      Московский "Спартак" фигурирует в художественном фильме "Коробка", поскольку председатель совета директоров красно-белых Леонид Федун быстрее других руководителей футбольных клубов отреагировал на просьбу продюсеров ленты предоставить тренировочные поля для съемок. Об этом на пресс- конференции, посвященной премьере фильма, сообщил продюсер Михаил Дегтярь.

      Предпремьерный показ картины о футболе состоялся в четверг в Москве. Фильм выйдет в широкий прокат 7 апреля.

      "Мы обращались в несколько команд. Нам было абсолютно все равно, какой клуб будет фигурировать в фильме. Он должен был быть профессиональным и быть из высшей лиги. Многие команды тянули время, с нами подолгу связывались их секретари и так далее. Но время съемок нас поджимало, - сказал Дегтярь. - В итоге я написал письмо на имя Леонида Федуна. И меня потрясло, что уже через четыре минуты после того, как мы отправили факс, мне позвонила секретарь Федуна и сказала, что клуб полностью готов сотрудничать с нами. Он дал нам тренировочные поля в "Сокольниках" и всю экипировку, необходимую для съемок. Так что получилось все это абсолютно спонтанно и без каких-либо знакомств".

      Роль тренера молодежной команды "Спартака" в фильме исполнил бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин.
      ******************
      СПАРТАК, ЭТО НЕ КАБИНЕТНЫЕ КОНЕБОМЖИ!!!
      ВПЕРЕД СПАРТАК!!!

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > REDWHITE_ 25 марта 2016, 09:29

      Отличная статья. Скопировал. Лицо Спартака во всей красе.

      Спартак это безусловный, безоговорочный лидер России в сфере пиара, ПабликРилейшнз.

      Если бы не нужно было играть на поле и из всех клубов соревнования шли чисто между пиар-службами -- Спартак был бы 80-кратным чемпионом нашей страны.

      Какое горе для Спартака, что после блестящей работы спартаковских пиарщиков - к сожалению, приходится выходить на зелёный газон и пытаться одолеть соперников в Футболе - ведь они все давно уже разгромлены спартаковскими журналистами.

      -1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > ФК Зенит всея Руси 25 марта 2016, 09:46

      Зависть – один из грехов, запрещенных Десятью Заповедями; он заключается в том, что человек желает обладать тем, что ему не принадлежит.
      ***************
      Сходи в храм, покайся.

      1
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      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > REDWHITE_ 25 марта 2016, 11:02

      Я не завидую. Желаю вам выиграть все "игры пиарщиков".

      А в футболе вы - ничто. Унылый середняк без будущего.
      Для меня Его Величество Футбол - всё, а ваши победы в пиаре - ничто.

      Боюсь, это ваш престарелый умирающий Спартак завидует живым, растущим клубам.

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 25 марта 2016, 08:46

      ДОЛЖНЫ ПОРВАТЬ РОСТОВ
      ВПЕРЕД СПАРТАК!!!

      -1
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      Рейтинг: +429

      sold93 25 марта 2016, 03:21

      главное, чтоб сами не удивлялись своему быстрому голу

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