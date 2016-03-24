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    Берлускони: «Ибрагимович и Тотти не перейдут в «Милан»

    Владелец «Милана» Сильвио Берлускони заявил, что клуб не собирается подписывать нападающих «ПСЖ» и «Ромы» Златана Ибрагимовича и Франческо Тотти.

    «Возвращение Ибрагимовича в «Милан» невозможно. У него есть предложения из Китая и Эмиратов, с которыми мы не можем соперничать в финансовом плане. Что касается Тотти, то он является легендой «Ромы», а таких игроков купить нельзя. Я надеюсь, что он договорится с «Ромой» и останется в клубе после завершения карьеры», – сказал Берлускони.

    Ранее сообщалось, что «Милан» может подписать Ибрагимовича и Тотти летом в статусе свободных агентов.

    Источник: Goal.com

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    24.03.2016 16:34
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