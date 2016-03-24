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    «Арсенал» поборется с «Ливерпулем» за Гетце

    Лондонский «Арсенал» готов составить конкуренцию «Ливерпулю» в гонке за полузащитника «Баварии» Марио Гетце.

    Сообщается, что будущий главный тренер немцев Карло Анчелотти не включает Гетце в свои планы, и игрок, скорее всего, переедет в «Ливерпуль», где работает его бывший наставник Юрген Клопп.

    «Арсенал» попытается переманить Гетце, который должен усилить команду в случае возможного ухода Алекса Окслэда-Чэмберлена и Тео Уолкотта.

    В этом сезоне Гетце всего лишь 12 раз вышел на поле и забил четыре гола.

    Источник: TMW

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    24.03.2016 07:48
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