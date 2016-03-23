Раньери: «Лестер» борется за место в еврокубках»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери заявил, что он не думает о победе в чемпионате Англии, а также о работе со сборной Италии.

«Погодите, ничего не говорите о чемпионстве. Мы лишь боремся за место в еврокубках, вот и все. Что касается сборной Италии, я скажу, что счастлив в «Лестере», и у меня действует трехлетний контракт с клубом», – сказал Раньери.

Напомним, что после 31 тура «Лестер» лидирует в Премьер-лиге и опережает ближайшего преследователя на пять очков.