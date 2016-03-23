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    Раньери: «Лестер» борется за место в еврокубках»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери заявил, что он не думает о победе в чемпионате Англии, а также о работе со сборной Италии.

    «Погодите, ничего не говорите о чемпионстве. Мы лишь боремся за место в еврокубках, вот и все. Что касается сборной Италии, я скажу, что счастлив в «Лестере», и у меня действует трехлетний контракт с клубом», – сказал Раньери.

    Напомним, что после 31 тура «Лестер» лидирует в Премьер-лиге и опережает ближайшего преследователя на пять очков.

    Источник: Football Italia

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    23.03.2016 23:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +74

      Rio_ter 24 марта 2016, 10:02

      Болею за Челси, но желаю чемпионства Лестеру. Такие сюрпризы очень полезны для чемпионата "большой четверки" и футбола в целом. Трудно не симпатизировать "тёмным лошадкам", пробившимся с самого низа своим трудом.

      0
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      Рейтинг: +70

      Schmitt 24 марта 2016, 09:40

      Раньери тактичен

      0
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      Рейтинг: +17

      ☆Diaz●095☆ 24 марта 2016, 01:41

      Я болею за мю. Но чемпеонства лестера больше заводит. Я надеюсь что лестер станет чемпионом Англии.

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      Рейтинг: +78

      Federalll 23 марта 2016, 23:56

      Ух давно таких сенсаций не припомню... со времен первого чемпионства Рубина наверное

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      Рейтинг: +1423

      Parham > Federalll 24 марта 2016, 00:01

      Неее, ну ты что!!!
      Можно вспомнить чемпионство Киевского Динамо, каких-то Норшеланов и т.д.

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      Рейтинг: +78

      Federalll > Parham 24 марта 2016, 00:08

      Это уж совсем далече :)))

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