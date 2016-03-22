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    «Барселона» начала переговоры по Ляпорту и готова заплатить за него около 50 миллионов

    Защитник «Атлетика» Эмерик Ляпорт может стать игроком «Барселоны» в летнее трансферное окно.

    Сообщается, что каталонский клуб уже начал переговоры с басками относительно этого трансфера.

    По информации источника, «Барселона» готова заплатить за Ляпорта около 50 миллионов евро, а контракт в случае подписания будет рассчитан на пять лет.

    Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ляпорта в 25 миллионов евро. В нынешнем сезоне футболист сыграл за «Атлетик» 45 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: Twitter

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    22.03.2016 22:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +63

      LogvinovSerj13 22 марта 2016, 22:28

      50 лямов? Реал чтоли переплюнуть хотят?

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