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    Президент «ПСЖ» угрожал купить «Атлетико»

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи угрожал своему коллеге из «Атлетико», что приобретет мадридский клуб.

    Сообщается, что эти угрозы были связаны с попытками «Атлетико» подписать полузащитника «ПСЖ» Тиаго Мотту, которые мадридцы предпринимали год назад.

    По информации источника, в этот период Аль-Хеллаифи связался с президентом «Атлетико» по телефону и предупредил, что может купить клуб.

    В итоге «Атлетико» отказался от идеи подписания Мотты, который вскоре после этого заключил с «ПСЖ» соглашение до 2017 года.

    Источник: Mundodeportivo

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    22.03.2016 21:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +78

      Federalll 23 марта 2016, 00:11

      Президент «ПСЖ» угрожал купить «Атлетико»...
      И продать "ПСЖ" )))

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      Рейтинг: +63

      LogvinovSerj13 22 марта 2016, 22:18

      ))) ПСЖ по мелочам не разменивается. Не хочет Атлетико продавать нужного игрока, Аль-Хеллаифи купит клуб и отдаст игрока в аренду ))

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