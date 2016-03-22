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    «Анжи» опроверг информацию о возможности переоборудования стадиона клуба в аквапарк

    «Анжи» выступил с заявлением, в котором опроверг информацию о возможном переоборудовании домашнего стадиона клуба «Анжи Арена» в аквапарк при условии вылета команды из российской Премьер-лиги.

    «Информация, распространяемая рядом средств массовой информации со ссылкой на телекомментатора Нобеля Арустамяна, о якобы существующих планах переоборудования стадиона «Анжи Арена» в аквапарк в случае, если команда покинет Премьер Лигу, не имеет под собой никаких оснований.

    ООО «Футбольный клуб «Анжи» и стадион «Анжи Арена» являются близкими партнерами – клуб проводит все домашние матчи на стадионе «Анжи Арена».

    Открытие мини-аквапарка планируется за чашей стадиона, на территории детской площадки, напротив трибуны А. Торжественные мероприятия по этому поводу намечены на 1 июня 2016 года», – говорится в заявлении на официальном сайте махачкалинского клуба.

    Источник: ФК «Анжи»

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    22.03.2016 17:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +78

      Federalll 22 марта 2016, 23:03

      И Керимов из инфы СМИ планирует отказаться от проекта Анжи в случае вылета команды в ПФЛ.
      Кошка бросила котят, пусть плывут там как хотят...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 22 марта 2016, 17:30

      Ахахахаъах!А это богоугодное дело?

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 22 марта 2016, 17:30

      арустамян хреначит ,все знает

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