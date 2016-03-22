Безуглов: «Проверка игроков сборной на мельдоний? Ни одна федерация сама не заказывает допинг-тесты»

Врач сборной России Эдуард Безуглов сообщил, что футболисты национальной команды еще не проходили проверку на мельдоний, а также отметил, что допинг-офицеры могут приехать на сбор команды внезапно.

«Не знаю, будут ли проводиться допинг-тесты на этом сборе сборной России. Нам не сообщают. Для нас это всегда внезапно. Если бы нам сообщали, то это уже будет сложно назвать допинг-контролем.

Проходили ли игроки сборной внутреннюю проверку на мельдоний? Допинг-проба стоит 300 евро. Ни одна федерация сама не заказывает допинг-тесты для всех футболистов. Наша страна сотрудничает с Британским антидопинговым агентством. Оно и решает, когда и что проводить», – рассказал Безуглов.