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    Компания миллиардера Прото требует от Роналду 10 миллионов

    Компания миллиардера Алекссандро Прото, занимающаяся недвижимостью, планирует отсудить у нападающего «Реала» Криштиану Роналду 10 миллионов евро за клевету.

    Ранее поступила информация о том, что компания Прото продала Роналду квартиру в Нью-Йорке стоимостью в 18,5 миллионов долларов. Представители португальца эту информацию опровергли.

    «После регистрации квартира Роналду была подарена его другу Бадру Хари. Может, это волновало футболиста, и он решил этот факт скрыть. У него могут быть моменты, касающиеся личной жизни, но мы защищаем свой имидж», – заявила компания.

    Ранее британские таблоиды заявили о гомосексуальных отношениях Роналду с кикбоксером Бадром Хари.

    Источник: Daily Mail

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    22.03.2016 09:51
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 22 марта 2016, 15:51

      Наши бабы за километр гомосятину чуют..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 марта 2016, 15:25

      Зато в футбол хорошо играет))) Или поэтому?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      Biatlon1st 22 марта 2016, 14:40

      Как уже надоела эта желтая пресса со всеми их новостями так и пропитанными завистью.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 22 марта 2016, 12:54

      Повезло Бадру Хари с невестой! С богатым приданым!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28

      AlexeySu > fakel-vrn 22 марта 2016, 13:24

      Ну ладно уж так "плохо" думать о Роналду, может его "друг невеста", а не он) это единственная интрига хоть какая в этой ситуации)) ахах

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn > AlexeySu 22 марта 2016, 14:17

      )).. +

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      AlexeySu 22 марта 2016, 11:00

      Блин, по-моему особо никто и не скрывает уже, и не секрет что он нетрадиционной сексуальной ориентации. Другу квартиру? не смешите! Женщине квартиру дарят, а не другу) Ну может конечно если бы ему жить не было где, и ему он прикупил квартиру за тыс 200 евро. а так все ясно с ним.

      4
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      Рейтинг: -186

      Protosser 22 марта 2016, 09:54

      Вьют гнездышко, а мерзкие журналисты все пытаются разузнать..)

      3
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