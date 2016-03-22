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    Милевский: «Слухи меня веселят»

    Нападающий «Конкордии» Артем Милевский в интервью Sport Arena признался, что хотел бы выступать в итальянской Серии А.

    – Постоянные слухи, которые вокруг вас – Южная Африка, Вьетнам, «Рух» – напрягают или развлекают?

    – Да зачем как-то на них реагировать? Меня это не обижает – это весело.

    – Как относитесь к тому, что пресса лепит из вас то ли Пола Гаскойна, то ли Джорджа Беста?

    – Мне это все параллельно. Да и футболисты ведь были хорошие, правда? Я за эти годы научился воспринимать все, как оно есть.

    Если эта критика адекватная – я ее воспринимаю и стараюсь становиться лучше.

    – Когда человек за каких то месяц-полтора в новой команде начинает забивать в каждом матче, возникает тема сборной. Хотели бы помочь Украине на Евро-2016?

    – Естественно! Это моя мечта. Мне тяжело говорить на тему сборной. Могу сказать, что я очень дорожу проведенными в ее составе матчами и для меня это честь и мечта.

    – Ваши личные предпочтения, как это известно давно, итальянский футбол?

    – Да, это не изменилось. В Серии А хотелось бы сыграть.

    – Футболист Артем Милевский чувствует себя готовым к топ-чемпионатам?

    – Он пребывает нынче в сумасшедшей форме и в отличном настроении!

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.03.2016 08:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 22 марта 2016, 09:44

      Он сам всю карьеру веселится

      0
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    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 22 марта 2016, 08:46

      в Ливерпуль вместо Бентеке

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