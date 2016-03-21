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    Отступные за Карвахаля составляют 350 миллионов

    По информации Football Leaks, сумма отступных, прописанная в договоре защитника «Реала» Даниэля Карвахаля составляет 350 миллионов евро.

    Примечательно, что при этом игрок получает одну из самых низких зарплат в клубе. На данный момент она составляет 1,7 миллиона евро в год, что более чем в 10 раз меньше, нежели у форварда Криштиану Роналду.

    Контракт Карвахаля с «Реалом» рассчитан до 2019-го года. По договору оклад защитника будет увеличен до двух с половиной миллионов ближе к концу соглашения.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.03.2016 22:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 марта 2016, 23:32

      Смешно...за него 350,значит,по логике,за Роналду 999,или +100500???

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      Рейтинг: +62

      jinhae > ЖОРРО 22 марта 2016, 03:57

      нет не смешно. Это просто означает что данного воспитаника академии Реала и игрок основы они не продадут никому

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      Рейтинг: +324

      hellkid > jinhae 22 марта 2016, 10:51

      а если быть точнее, то никто не купит, даже если захочет. Ничего космического в ценнике нет - это просто отступные. Если зарядили 350 млн, значит не хотят ни при каких обстоятельствах продавать игрока.

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > jinhae 23 марта 2016, 23:47

      Проще наложить запрет на продажу)Или так нельзя?)

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