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    Невилл покинет пост наставника «Валенсии» летом

    Главный тренер «Валенсии» Гари Невилл будет уволен со своего поста по завершении текущего сезона.

    Невилл встретится с руководством «летучих мышей» в апреле, и вероятность того, что англичанину предложат новый контракт, крайне мала. Кроме того, по информации источника, Невилл и сам не будет настаивать на продлении, так по мнению специалиста он его попросту не достоин. Также наставник намерен отказаться от нового соглашения, если таковое все-таки будет предложено «Валенсией».

    Подопечные Невилла добыли всего три победы из 16-ти игр в Примере. Напомним, что во время поединка 30-го тура против «Сельты» специалист подвергся обструкции со стороны болельщиков клуба.

    Источник: Guardian.com

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    21.03.2016 22:51
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