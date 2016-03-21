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    Самедов: «Слава богу, что смогли дожать «Краснодар» и победить»

    Хавбек «Локомотива» Александр Самедов подвел итог матча против «Краснодара» (2:1) в рамках 21-го тура Премьер-лиги

    – За счет чего удалось сегодня победить?

    – «Краснодар» – очень хороший соперник, тем более, когда играет дома. Может быть, нам сегодня чуть больше повезло в реализации моментов. У них тоже были неплохие шансы, но чего-то не хватило. В целом, на поле сегодня были два равных соперника.

    – Можно ли сказать, что «Локомотив» вышел на свой максимум?

    – Нужно еще прибавлять. Сегодня мы создали достаточно моментов, и я думаю, должны были забивать больше. Слава богу, что смогли дожать соперника и победить.

    – Вы забиваете уже в четвертом матче подряд...

    – Партнеры создают мне моменты, делают хорошие передачи. Благодаря им я забиваю.

    – Перерыв на матчи сборных сейчас на пользу команде?

    – Сложно сказать – перерыв он и есть перерыв. Кто-то отдохнет, кто-то будет в сборных, потом встретимся и продолжим.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    21.03.2016 01:43
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +72

      ЧЕНС 21 марта 2016, 07:27

      Молодец Санек !

      -1
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