Самедов: «Слава богу, что смогли дожать «Краснодар» и победить»

Молодец Санек !
Хавбек «Локомотива» Александр Самедов подвел итог матча против «Краснодара» (2:1) в рамках 21-го тура Премьер-лиги
– За счет чего удалось сегодня победить?
– «Краснодар» – очень хороший соперник, тем более, когда играет дома. Может быть, нам сегодня чуть больше повезло в реализации моментов. У них тоже были неплохие шансы, но чего-то не хватило. В целом, на поле сегодня были два равных соперника.
– Можно ли сказать, что «Локомотив» вышел на свой максимум?
– Нужно еще прибавлять. Сегодня мы создали достаточно моментов, и я думаю, должны были забивать больше. Слава богу, что смогли дожать соперника и победить.
– Вы забиваете уже в четвертом матче подряд...
– Партнеры создают мне моменты, делают хорошие передачи. Благодаря им я забиваю.
– Перерыв на матчи сборных сейчас на пользу команде?
– Сложно сказать – перерыв он и есть перерыв. Кто-то отдохнет, кто-то будет в сборных, потом встретимся и продолжим.