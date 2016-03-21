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    Гари Невилл был освистан болельщиками во время матча с «Сельтой»

    Наставник «Валенсии» Гари Невилл удостоился свиста со стороны собственных болельщиков во время проигранного в итоге домашнего матча Примеры против «Сельты» (0:2). Напомним, что «летучие мыши» лишь трижды праздновали успех под руководством англичанина, а вот горечь поражений им пришлось познать целых восемь раз.

    В данный момент «Валенсия» после 30-ти туров чемпионата располагается на 13-м месте, имея 34 набранных очка. Отметим, что от зоны вылета подопечные Невилла находятся на расстоянии всего шести турнирных баллов.

    Источник: Skysports

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    21.03.2016 00:58
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