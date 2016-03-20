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    На ЧМ-2022 в Катаре болельщикам будет предложено пожить в пустыне

    Болельщикам, которые решат посетить Катар во время проведения чемпионата мира 2022 года, будет предложено несколько вариантов проживания, в том числе и остановка в пустынных лагерях.

    Дело в том, что по данным dohanews.co к концу 2015 года в будущей стране-хозяйке мирового мундиаля насчитывается лишь 20,700 мест в отелях для расположения туристов. К 2022 году ожидается, что это число вырастет до 46 тысяч. При этом минимальные требования ФИФА предполагают, что страна, принимающая чемпионат мира должна быть способна разместить у себя от 60 тысяч гостей и туристов во время турнира.

    В качестве решения этой проблемы местные власти видят несколько вариантов, среди которых круизные корабли, которые смогут обеспечить проживание порядка 6 тысячам человек, а также популярные среди туристов лагери в местных пустынях, где сможет расположиться оставшаяся часть футбольных фанатов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.03.2016 15:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 20 марта 2016, 20:30

      Ага,мыть руки,мыться и подобные действия будут воспроизводится видимо силой духа

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