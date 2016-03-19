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    Вагнер Лав: «Своим хет-триком на «Парк де Пренс» Семак заслужил переход в «ПСЖ»

    Накануне встречи 31-го тура Лиги 1 против «ПСЖ», форвард «Монако» Вагнер Лав вспомнил, как в Лиге чемпионов сезона-2004/05 он в составе ЦСКА добыл победу над парижским клубом, позволившую армейцам завоевать путевку в Кубок УЕФА и впоследствии выиграть его.

    «Мы победили «ПСЖ» на выезде со счетом 3:1, что дало нам возможность занять третье место в группе и выйти в Кубок УЕФА. Через шесть месяцев мы стали победителями этого турнира.

    По моему мнению, как раз в Париже и начался наш путь к победе в еврокубке. В том матче Сергей Семак, перешедший вскоре именно в «ПСЖ», забил три гола. Я очень порадовался за него, он заслуживал переход в подобный клуб.

    Оказался бы в я «ПСЖ», забей им в Лиге чемпионов? Сейчас об этом нельзя сказать. В то время сделать хет-трик в Париже означало отлично показать себя на европейском уровне», – сказал Вагнер Лав в интервью le10sport.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.03.2016 18:42
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