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    Компани не поможет «Манчестер Сити» в течение месяца

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини рассказал о подробностях травмы защитника Венсана Компани, полученной бельгийцем в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с киевским «Динамо».

    «Я говорил с доктором, похоже, что у Венсана новое повреждение. Посмотрим, как быстро он будет восстанавливаться – возможно, через месяц он сможет играть. Думаю, он еще сыграет в этом сезоне. Важно, какой прогресс он сделает в первые недели. Но по предварительной оценке, ему нужен месяц на поправку», – отметил Пеллегрини.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    19.03.2016 18:17
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