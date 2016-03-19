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    Испанский журналист: «Реал» был готов продать Роналду»

    Испанский журналист Гильем Балаге назвал имена футболистов, которые могут покинуть «Реал» по окончании сезона.

    «Я верю в то, что Кроос действительно хочет уйти из «Реала». Заполучить его будет очень трудно, но это была бы идеальная кандидатура для «Манчестер Юнайтед». Летом за него будет ожесточенная борьба.

    Сейчас в «Реале» сложилась такая ситуация, что руководство и Зинедин Зидан ищут виновных в том, что происходит, среди игроков. Клуб совершенно точно готов расстаться с Иско и Хамесом, хотя они не единственные, кто заслуживает упреков.

    Криштиану Роналду считает, что его никто не хочет покупать, поскольку для своего возраста он слишком дорого стоит. В начале сезона Криштиану и «Реал» подумывали о том, чтобы расстаться, но теперь ситуация усложнилась», – рассказал он.

    Источник: Skysports

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    19.03.2016 11:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 20 марта 2016, 01:24

      А что передумали продать.

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