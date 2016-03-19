Месси откроет ресторан с церковью

Люди ходят в церковь,ставят свечку и надеются на прощение грехов. Этож сколько надо было нагрешить что бы аж церковь построить пришлось?!
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси начинает обустраивать жизнь за пределами футбольного поля. Аргентинец намерен открыть ресторан, который будет напоминать настоящий мини-город.
Кинотеатр, парикмахерская, продуктовый магазин и даже церковь – все это смогут увидеть люди, попавшие на территорию ресторана. Менеджером заведения Месси хочет сделать своего брата Родриго.