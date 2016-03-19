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    Месси откроет ресторан с церковью

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси начинает обустраивать жизнь за пределами футбольного поля. Аргентинец намерен открыть ресторан, который будет напоминать настоящий мини-город.

    Кинотеатр, парикмахерская, продуктовый магазин и даже церковь – все это смогут увидеть люди, попавшие на территорию ресторана. Менеджером заведения Месси хочет сделать своего брата Родриго.

    Источник: Foxsports.com

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    19.03.2016 09:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +806

      тигрик 19 марта 2016, 14:11

      Люди ходят в церковь,ставят свечку и надеются на прощение грехов. Этож сколько надо было нагрешить что бы аж церковь построить пришлось?!

      -1
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 19 марта 2016, 13:45

      Побухал, подрался, тут же у попа грехи отпустил. Нужно России на заметку взять, выстрелит!

      0
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      Рейтинг: +284

      Kano 19 марта 2016, 13:31

      Налоги плати главное.

      0
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