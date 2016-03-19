Месси откроет ресторан с церковью

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси начинает обустраивать жизнь за пределами футбольного поля. Аргентинец намерен открыть ресторан, который будет напоминать настоящий мини-город.

Кинотеатр, парикмахерская, продуктовый магазин и даже церковь – все это смогут увидеть люди, попавшие на территорию ресторана. Менеджером заведения Месси хочет сделать своего брата Родриго.