Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ван Гаал: «Почему я должен обсуждать свое положение в клубе с журналистами?»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал рассказал о важности дерби против «Манчестер Сити» с точки зрения турнирной борьбы.

    «Сейчас мы находимся в четырех очках от четвертого места, так что нужно побеждать, иначе отрыв станет слишком большим. Будет семь очков при восьми оставшихся матчах – очень тяжело отыграть такое оставание. Это возможно, но трудно, ведь за попадание в четверку борется еще и «Вест Хэм», а не только «Манчестер Сити», – сказал ван Гаал.

    Также наставник ответил на вопрос о своем будущем в случае непопадания команды в Лигу чемпионов.

    «Почему я должен обсуждать это с вами? У меня трехлетний контракт».

    Матч «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 20 марта. Начало – в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Telegraph.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.03.2016 01:42
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 19 марта 2016, 14:02

      Потомучто АПЛ не твоя Лига

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11