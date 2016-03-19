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    Бундеслига. «Бавария» обыграла «Кельн», «Вольфсбург» спас ничью с «Дармштадтом»

    В матче 27-го тура Бундеслиги «Бавария» в гостях минимально одолела «Кельн» – 1:0. Победу мюнхенцам принес гол Роберта Левандовски.

    В других встречах «Вольфсбург» поделил очки с «Дармштадтом», «Хоффенхайм» был сильнее «Гамбурга», «Герта» обыграла «Ингольштадт», «Вердер» сыграл вничью с «Майнцем».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 27-й тур

    Вольфсбург – Дармштадт – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Вагнер, 83; 1:1 – Шюррле, 90.

    Гамбург – Хоффенхайм – 1:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Крамарич, 20 (с пенальти); 0:2 – Фолланд, 23; 1:2 – Хунт, 30 (с пенальти); 1:3 – Варгас, 67.

    Вердер – Майнц – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Баумгартлингер, 38; 1:1 – Писарро, 45 (с пенальти).

    Кельн – Бавария – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Левандовски, 10.

    Герта – Ингольштадт – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Харагучи, 54; 2:0 – Калу, 69; 2:1 – Хинтерсер, 75.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.03.2016 19:23
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