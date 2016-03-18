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    Йорк: «Если место главного тренера «Астон Виллы» освободится, то я буду продвигать себя»

    Бывший футболист «Астон Виллы» и «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк заявил, что хотел бы возглавить бирмингемцев в случае отставки нынешнего тренера Реми Гарда.

    «Я бы соврал, если бы сказал, что не заинтересован в этой работе. Я уважаю нынешнего тренера, но что касается желания – да, оно есть. В «Астон Вилле» я провел десять лет. Я понимаю этот клуб, у него превосходные фанаты. Здесь все началось для меня.

    Так что если это место освободится, то я без вопросов буду продвигать свою кандидатуру и попытаюсь стать тренером «Астон Виллы», – сказал Йорк.

    После 30 туров АПЛ «Астон Вилла» находится на последнем месте в таблице и имеет 16 очков.

    Источник: The Sun

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    18.03.2016 23:49
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