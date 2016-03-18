Форвард «Реала» Карим Бензема подозревается в отмывании денег, полученных от торговли наркотиками. Суд по этому делу начался 17 сентября 2015 года в Париже, а Бензема пока проходит в нем как свидетель, сообщает Liberation.

Адвокат футболиста отказывается давать комментарии, а люди из окружения Бензема отмечают, что форвард потерял на этой афере много денег.

Ранее Бензема подозревали в шантаже хавбека французской сборной Матье Вальбуэна. Из-за скандалов форвард может пропустить домашний Евро-2016.