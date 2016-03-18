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    Бензема подозревается в отмывании денег, полученных от торговли наркотиками

    Форвард «Реала» Карим Бензема подозревается в отмывании денег, полученных от торговли наркотиками. Суд по этому делу начался 17 сентября 2015 года в Париже, а Бензема пока проходит в нем как свидетель, сообщает Liberation.

    Адвокат футболиста отказывается давать комментарии, а люди из окружения Бензема отмечают, что форвард потерял на этой афере много денег.

    Ранее Бензема подозревали в шантаже хавбека французской сборной Матье Вальбуэна. Из-за скандалов форвард может пропустить домашний Евро-2016.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.03.2016 08:43
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +483

      headdevil 18 марта 2016, 13:27

      Либо его кто-то троллит, либо он и правда гадкий чел.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 18 марта 2016, 13:17

      пхах, араб же, так что всё сходится

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      1cent 18 марта 2016, 12:59

      вот сука жадный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Даньчез 18 марта 2016, 12:20

      бедный Бензема)) не одно так другое

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Vinnie Jones 18 марта 2016, 11:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спланированная акция против Карима перед домашним Евро?

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 марта 2016, 10:35

      Арабские корни дают о себе знать?

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 марта 2016, 10:16

      Мутный чувачок.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 18 марта 2016, 09:41

      Точняк))

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 18 марта 2016, 09:00

      Нарушал Уголовный кодекс, небось и мельдоний принимал

      4
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