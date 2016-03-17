Гвардиола в седьмой раз подряд вывел команду в четвертьфинал ЛЧ

Наставник «Баварии» Хосеп Гвардиола в седьмой раз в своей карьере вывел команду в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Накануне «Бавария» переиграла «Ювентус» со счетом 4:2 в 1/8 финала турнира.

Получается, что подопечные каталонца, который ранее работал с «Барселоной», всегда выходили в четвертьфинал турнира – семь раз за семь лет тренерской работы Гвардиолы.

Дважды «Бавария» Гвардиолы выходила в полуфинал Лиги Чемпионов.