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    Гвардиола в седьмой раз подряд вывел команду в четвертьфинал ЛЧ

    Наставник «Баварии» Хосеп Гвардиола в седьмой раз в своей карьере вывел команду в четвертьфинал Лиги чемпионов.

    Накануне «Бавария» переиграла «Ювентус» со счетом 4:2 в 1/8 финала турнира.

    Получается, что подопечные каталонца, который ранее работал с «Барселоной», всегда выходили в четвертьфинал турнира – семь раз за семь лет тренерской работы Гвардиолы.

    Дважды «Бавария» Гвардиолы выходила в полуфинал Лиги Чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.03.2016 11:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 17 марта 2016, 16:55

      Ну да, учитывая, что из 6 голов 3 бавария забила ювентусу с нарушением. И один гол Юве не защитали, чистейший.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -92

      Raxor > aimer1988 17 марта 2016, 17:34

      что за бред ты написал, для таких моментов судья есть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 марта 2016, 15:00

      "Хосеп сказал, что отрежет нам яйца, если мы не выиграем у Ювентуса», — отметил Мюллер в интервью порталу Goal.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 марта 2016, 14:46

      А мог бы и не вывести, но везёт сильнейшим, ага.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      Andrei1984 17 марта 2016, 11:16

      Команды которые он тренерует,могут выйти в 14 и без тренера!

      2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Andrei1984 17 марта 2016, 14:48

      Ты точно 1984, а?

      0
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