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    Лига чемпионов. «Бавария» обыграла «Ювентус» в дополнительное время

    В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» в овертайме добилась победы над «Ювентусом» и вышла в следующий раунд. В первом тайме отличились полузащитники гостей Поль Погба и Хуан Куадрадо. Во второй половине мюнхенцам долгое время не удавалось забить гол и казалось, что «Ювентус» добьется победы. Однако, благодаря голам Роберта Левандовски и Томаса Мюллера немцам удалось перевести игру в дополнительное время. В овертайме «Бавария» забила еще два гола, отличились Тиаго Алькантара и Кингсли Коман.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

    Бавария (Германия) - Ювентус (Италия) - 4:2 (0:2)

    Голы: 0:1 - Погба, 5; 0:2 - Куадрадо, 28; 1:2 - Левандовски, 73; 2:2 - Мюллер, 90; 3:2 - Алькантара, 108; 4:2 - Коман, 110

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.03.2016 01:18
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +48

      riat 17 марта 2016, 15:30

      Аллегри не уровень Ювентуса !!! Сделал непонятные замены !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 17 марта 2016, 11:28

      "Во второй половине мюнхенцам долгое время не удавалось забить гол, и казалось". Все наоборот. Это у Ювентуса во втором тайме были голевые моменты, но мяч не пошел в ворота. Вот тогда-то, после очередного удара в руки Нойеру и показалось, что сейчас будет перелом.

      -1
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      Рейтинг: +84

      bw17 17 марта 2016, 10:04

      Не хватило сил.. И тем не менее не стыдно.. Спасибо Юве и удачи Баварии дальше!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 17 марта 2016, 09:47

      Немцы, как обычно, показали характер.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 марта 2016, 09:02

      Билять,я на Юве ставил

      1
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      Рейтинг: +117

      Marchen 17 марта 2016, 08:06

      Супер матч! спасибо за шикарный футбол!)))

      1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 17 марта 2016, 06:51

      Бля, как же не удержал ЮВЕ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      ScaryPsycho 17 марта 2016, 02:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Баварцам должно быть стыдно за этот дог
      Ку Эрикссон

      -5
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 17 марта 2016, 01:49

      Шикарный матч!!!!!Столько голов,такой сценарий!!!Доп время!!!Круть!!!И это 1/8???????????????Не верится!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 17 марта 2016, 01:26

      Больные ублюдки.

      -3
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > FCBarcelona1713 17 марта 2016, 16:51

      А чо заминусовали-то? :D

      0
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