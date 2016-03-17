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    Бесчастных: «Три пенальти, назначенные в ворота «Сибири», — это проблема защитников хозяев»

    Тренер армавирского «Торпедо» Владимир Бесчастных не считает, что арбитр Игорь Низовцев испортил матч 26-го тура ФНЛ с «Сибирью» (2:2)

    «Игроки «Торпедо» отыгрывались весь матч, не забили пенальти, но все равно продолжали атаковать и сыграли вничью. Результат нормальный, хотя и хотели победить, учитывая ситуацию в клубе. Три пенальти, назначенные в ворота «Сибири», — это проблема защитников хозяев, которые неаккуратно играли в своей штрафной. Все три 11-метровых назначены справедливо.

    Игра сложилась тяжело для обеих команд. Было много борьбы, никто не хотел уступать. К сожалению, эмоции перехлестнули и взяли верх над профессионализмом игроков. Нельзя точно определить, кто прав, а кто виноват в конфликте в концовке встречи. Жалко, что футболисты «Торпедо» повелись на провокации соперника и приняли участие в потасовке. Это не красит ни футбол, ни ФНЛ.

    После игры Валерий Карпин довольно жестко поговорил с футболистами «Торпедо». Инцидент в концовке еще будет досконально разбираться, но решение о наказании игроков будет принимать руководство клуба», — сказал Бесчастных.

    Напомним, что в этом матче Низовцев назначил три пенальти в ворота «Сибири». В итоге в конце матча на поле вспыхнула массовая драка между игроками обеих команд.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.03.2016 01:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11

      Каснодар 17 марта 2016, 14:23

      На боковом повторе видно, что 69 игроку Торпедо по правой ноге прилетает от 5 номера Сибири (бьет левой ногой). Естественно, что хотел по мячу, но удар пришелся в ногу 69, от этого он и упал, как подкошенный, как Вы этого не видите?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 17 марта 2016, 09:29

      Мнение Бессчастных необъективно.

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 марта 2016, 02:49

      Третий пенальти от балды, ага.

      0
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      Рейтинг: +39

      Andrei1984 17 марта 2016, 01:56

      Да не пиздел бы ты третьего пенальти не было!

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