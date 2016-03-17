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    Лига чемпионов. «Барселона» вновь победила «Арсенал» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

    В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» на своем поле обыграла «Арсенал» и вышла в четвертьфинал. Счет в первом тайме открыл форвард каталонцев Неймар. В начале второй половины хавбек гостей Мохамед Эль-Ненни восстановил равновесие. Впрочем, затем нападающие «Барселоны» Луис Суарес и Лионель Месси забили еще по голу. Напомним, что в первом матче каталонцы победили со счетом 2:0

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

    Барселона (Испания) - Арсенал (Англия) - 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 - Неймар, 19; 1:1 - Эль-Ненни, 50; 2:1 - Суарес, 63; 3:1 - Месси, 87

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.03.2016 00:38
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +92

      Morata29 17 марта 2016, 19:01

      Очень жаль Юве. Так хорошо начали, а потом зачем-то полностью отдали игру.
      Юве хоть и хорошо играет в защите, но это всё таки не Атлетико, чтобы так отдавать игрокам Баварии игру.. На мой взгляд, если бы рискнули и продолжили бы прессинговать, до потери памяти, то выиграли бы

      А Барселона, это Барселона. Месси действительно топовый. Да и команда уже на протяжение 5 а может и 10 лет, походу лучшая.

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      Рейтинг: +300

      Zeff 17 марта 2016, 03:03

      Арсенал - хроники неудач.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 марта 2016, 00:47

      Просто, но со вкусом!

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 17 марта 2016, 00:43

      Арсенал вылетел из лиги чемпионов? Закрывать нужно политпроэкт, задача не выполнена народные деньги англичан истрачены, поэтому клуб нужно расформировать немедленно !

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      Рейтинг: +30

      greedytoski 17 марта 2016, 00:42

      не фанат барсы, но этих ребят можно и нужно смотреть просто ради удовольствия. как бы не пытались восхвалять рональду по мне так он и рядом не стоит с месси.

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      Рейтинг: +319

      alexfor > greedytoski 17 марта 2016, 00:47

      это да. только сегодня месси не очень

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      Рейтинг: +788

      JI e x a > greedytoski 17 марта 2016, 18:33

      а еще что и где стоит "по тебе"?)))

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