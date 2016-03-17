Лига чемпионов. «Барселона» вновь победила «Арсенал» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Очень жаль Юве. Так хорошо начали, а потом зачем-то полностью отдали игру.
Юве хоть и хорошо играет в защите, но это всё таки не Атлетико, чтобы так отдавать игрокам Баварии игру.. На мой взгляд, если бы рискнули и продолжили бы прессинговать, до потери памяти, то выиграли бы
А Барселона, это Барселона. Месси действительно топовый. Да и команда уже на протяжение 5 а может и 10 лет, походу лучшая.
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» на своем поле обыграла «Арсенал» и вышла в четвертьфинал. Счет в первом тайме открыл форвард каталонцев Неймар. В начале второй половины хавбек гостей Мохамед Эль-Ненни восстановил равновесие. Впрочем, затем нападающие «Барселоны» Луис Суарес и Лионель Месси забили еще по голу. Напомним, что в первом матче каталонцы победили со счетом 2:0
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
Барселона (Испания) - Арсенал (Англия) - 3:1 (1:0)
Голы: 1:0 - Неймар, 19; 1:1 - Эль-Ненни, 50; 2:1 - Суарес, 63; 3:1 - Месси, 87