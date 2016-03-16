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    Баслер: «Таски недостаточно хорош для «Баварии»

    Бывший хавбек мюнхенской «Баварии» Марио Баслер прокомментировал аренду мюнхенцами защитника московского «Спартака» Сердара Таски.

    «Нужно быть честным – Таски не соответствует уровню «Баварии». Его переход в «Баварию» был обусловлен авральной ситуацией. Он уже играл в Бундеслиге в составе «Штутгарта» и выглядел неплохо. Это неплохой центральный защитник, но он недостаточно хорош для «Баварии», — сказал он.

    Напомним, что Таски был арендован «Баварией» во время зимнего трансферного окна. В Бундеслиге он сыграл лишь в одном матче, выйдя на поле на замену.

    Источник: Sport1.de

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    16.03.2016 09:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 18 марта 2016, 11:50

      давай назад.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 16 марта 2016, 12:34

      паршилюка с макеивым надо им ещё впрудить

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл > Nerlinger 17 марта 2016, 12:31

      что-ж тебе бавария плохого сделала.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -92

      Raxor 16 марта 2016, 12:12

      для спартака это топ аренда была, заплатила 2 ляма за лавочника

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 16 марта 2016, 10:31

      чувак за трофеями пришел

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 16 марта 2016, 09:42

      да и для спартака слабоват

      3
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