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    Гвардиола: «Я знаю, что будет, если не выиграю Лигу чемпионов»

    Главный тренер мюнхенской «Баварии» Хосеп Гвардиола считает очень важной для клуба победу в Лиге чемпионов. Испанец признал, что он хотел бы попрощаться с мюнхенцами на мажорной ноте.

    «Я знаю, что произойдет, если не выиграю Лигу чемпионов. Я должен жить с этим давлением. Когда выигрываешь, все довольны. А когда не побеждаешь, то не очень», — сказал специалист.

    Как сообщалось ранее, 16 марта «Бавария» сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом». В первой игре была зафиксирована ничья (2:2).

    Напомним, что по окончании сезона Хосеп Гвардиола возглавит «Манчестер Сити», а на его место придет Карло Анчелотти.

    Источник: Marca

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    16.03.2016 08:23
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