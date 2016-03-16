Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Бавария» – «Ювентус». Онлайн-трансляция

    Сегодня, 16 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Ювентусом». В первой встрече была зафиксирована ничья 2:2 и сегодня гостям нужно обязательно забивать, если они хотят продолжить борьбу за трофей.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Бавария» – «Ювентус». Начало в 22:45. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.03.2016 21:50
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 16 марта 2016, 23:31

      Эх, Куадрадо. 0-3 мог делать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      Russianrfs 16 марта 2016, 23:09

      До конца юве

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 16 марта 2016, 22:55

      Юве вперед!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11